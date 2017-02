Ny giv for handelssamtaler mellom EU og Mexico

Den mexicanske regjeringen venter at forhandlingene om å endre den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA, kan begynne i mai. Endringer i avtalen var et gjennomgangstema i valgkampen til Donald Trump. I en uttalelse fra Mexicos regjering heter at myndighetene rådfører seg med privat sektor for å fastsette rammene for revideringen av NAFTA.

Mens mexicanerne stålsetter seg for nye runder med naboen i nord, ser de altså også til den andre siden av Atlanteren. I april og juni skal ledere fra Mexico og EU møtes for å forhandle om en handelsavtale. Også mellom de avtale møtene vil det være samtaler for å få fortgang i prosessen.

–Vi er vitner til en bekymringsfull vekst i isolasjonismen verden rundt. Side ved side, som likeverdige partnere må vi stå støtt for verdensomspennende og åpent samarbeid, sier Mexicos økonomiminister Ildefonso Guajardo og EUs handelskommissær Cecilia Malmström i en felles uttalelse.

Handelen mellom EU og Mexico ble doblet mellom 2005 og 2015. På slutten av perioden var den på 53 milliarder euro i året, noe som tilsvarer drøyt 470 milliarder kroner etter dagens kurs. Den gjeldende handelsavtalen er fra 2000 da de økonomiske forbindelse altså var langt mindre omfattende.

