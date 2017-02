Britisk minister: Russland bruker desinformasjon som våpen

–Her er vi viten til at et land ved å bruke desinformasjon som våpen har skapt det vi kan se på som en postfaktuell æra. Russland tester tydeligvis NATO og Vesten. Landet forsøker å utvide sin innflytelsessfære, destabilisere land og svekke alliansen, sier Fallon.

Uttalelsen kommer etter at USAs etterretningsorganisasjoner har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke valget i USA. Det førte til at den avtroppende Obama-regjeringen innførte flere sanksjoner mot Russland og sparket ut 35 russiske diplomater. Fallon viste til disse påstandene og snakket om et «varig atferdsmønster» fra Moskvas side.

Den britiske ministeren tok også opp saker som kobler Russland til dataangrep mot Tysklands nasjonalforsamling og advarte mot mulig påvirkning av valget i Tyskland senere i år.

–Russland undergraver den nasjonale sikkerheten til mange allierte. Derfor er det i vår og Europas interesse å sørge for et sterkt NATO og avskrekke Russland fra den kursen landet er inne på, sier Fallon. Han mener NATO må forsvare seg like godt på nettet som til lands, til vanns og i luften «så våre motstandere vet at det er en pris å betale for cyberangrep».

Fallon gikk også i rette med medier som støtter seg på Kreml, som TV-stasjonen Russia Today (RT) og Sputnik News, som han mener sprer «feilinformasjon i sovjetisk stil».

