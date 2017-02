Deler av Obamas våpenregulering kan ryke

Vedtaket innebærer at regler som skulle hindre at mentalt ustabile personer skaffer seg våpen settes til side. Saken går nå videre til Senatet, hvor Republikanerne også er i flertall.

–Obama-administrasjonens avgjørelse er diskriminerende og frarøver lovlydige amerikanere deres grunnlovsfestede rett, sier leder Bob Goodlatte i Representanthusets justiskomité.

De aktuelle reglene trådte i kraft 18 januar, to dager før Donald Trump ble tatt i ed som president. Obamas vedtak går ut på at opplysninger om den mentale helsen til trygdemottakere legges inn i registeret for bakgrunnssjekk av våpenkjøpere. Søk vil dermed kunne gi tilbakemelding om at enkelte er forhindret fra å kjøpe våpen som følge av mentale helseproblemer, uten at diagnosen nevnes.

–Det er ingen bevis som tyder på at folk som mottar uføretrygd er en trussel mot sikkerheten, sier Goodlatte.

