Iran med mottiltak etter USAs sanksjoner

Restriksjonene vil gjelde «personer og bedrifter som har hatt en rolle i dannelsen og oppbyggingen av ekstreme terrorgrupper i regionen», opplyser Irans utenriksdepartement.

–Navnene på personene og bedriftene vil bli kunngjort senere, heter det i uttalelsen fra departementet. Videre skriver iranske myndigheter at landet har rett til å utvikle raketter og annen forsvarsevne som kun skal brukes defensivt og til konvensjonelle stridshoder. Landet sier dette ikke er i strid med FN-reglene, men er rettigheter som er nedfelt i FN-pakten.

USA har innført ytterligere sanksjoner mot Iran i kjølvannet av en rakettest og fordi Iran støtter houthi-opprørerne i Jemen. Tre handelsnettverk og enkeltpersoner som skal ha levert forsyninger til Irans rakettprogram er nå på sanksjonslisten.

Selv om det ikke er avklart hvem som kommer til å bli rammet av Irans mottiltak, opplyser det statlige nyhetsbyrået IRNA at en gruppe amerikanske brytere ikke får delta på en viktig turnering i landet. En talsmann for iransk UD sier en spesialkomité behandlet bryternes sak og endte med å gå imot besøket. Det amerikanske bryterforbundet sier de ikke har fått formell beskjed om avgjørelsen, men sier det er «ekstremt skuffet» over det forbundet kaller en «uakseptabel situasjon».

–Bryting handler om konkurranse og å møte hverandre med god vilje gjennom idretten og er ikke noe sted for å drive politikk, sier forbundet.

–Disse avgjørelsene tas langt over hodet på oss. Det er lett å tro at «det berører ikke meg» når presidenten foretar seg noe, men denne gangen har det blitt veldig personlig. Det er nesten som det kommer rett fra presidenten til oss. Det er kjipt, sier bryter Jordan Burroughs.

(©NTB)