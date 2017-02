Jobbet på myntverket – smuglet gull i rumpa

I tillegg til to og et halvt år i fengsel er 35-åringen dømt til å betale 190.000 canadiske dollar i bot innen tre år etter at han har sonet ferdig. Boten tilsvarer 1,2 millioner kroner med dagens kurs.

Dommeren konkluderte med at den utro ansatte i løpet av et snaut halvår stjal med seg 22 «gullpucker» verdt drøyt 165.000 dollar.

Den dømte 35-åringen jobbet med å smelte gull som kom inn til myntverket for å fjerne urenheter i metallet. Fordi renheten på leveransene varierte, visste ikke arbeidsgiveren hans nøyaktig hvor mye rent gull som kom inn hver gang. Det var den dømte mannens jobb å kontrollveie gullklumpene, som omtales som pucker. Med mange steder å skjule seg for overvåkingskameraene, ble fristelsen til slutt for stor. Med gummihansker og vaselin presset han gullet opp i endetarmen og spaserte ut dørene.

35-åringen ble avslørt av en årvåken bankansatt som reagerte på at han skulle løse inn to sjekker verdt nærmere 100.000 kroner fra et firma som kjøper gull og gamle smykker.

