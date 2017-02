Kongo ved veiskille etter opposisjonsleders død

Tshisekedi døde i Brussel onsdag, 84 år gammel, etter at han i januar ble fløyet til Belgia for å motta medisinsk behandling. Store folkemengder har valfartet til huset hans og har samlet seg utenfor partihovedkvarteret i hovedstaden Kinshasa.

–Det bør innføres en nasjonal sørgeuke for å hedre ham, sier en taxisjåfør om 84-åringen som er gått bort.

Opposisjonslederen forenet flere grupper i kampen for å få en slutt på styret til president Kabila. Etter 16 år ved makten nektet Kabila og gå av da den siste perioden hans utløp i desember i fjor. Han har siden inngått en avtale om å dele makten med opposisjonen, noe som legger til rette for valg senere i år. En omstridt høyesterettsavgjørelse sier at Kabila kan bli sittende inntil valget er holdt.

De siste ukene har det vært lite fremskritt å spore i den politiske diskusjonen, og Tshisekedis dødsfall gjør at det er usikkert hva som skjer med samtaler som allerede var planlagt.

–Dødsfallet kommer på verst tenkelige tidspunkt med tanke på å etablere en ny overgang, sier analytiker og akademiker Thierry Vircoulon.

En talsmann for regjeringspartiet hyller 84-åringen for hans kamp for demokratiet, mens en eksilpolitiker og mulig presidentkandidat omtaler ham som «en av de ledende figurene i landets historie». På 1960-tallet ble Tshisekedi tildelt landets første doktorgrad i juss. Han var først en alliert av Mobuto Sese Seko, men vendte seg etter hvert mot diktatoren. Han var også imot maktovertakelsen til Joseph Kabila og til dagens president, Kabila junior, som overtok makten da faren døde.

