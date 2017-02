Stor jobbvekst i USA

Veksten er den største siden september og overgår tallene fra januar i fjor, da det ble tilført 187.000 stillinger på det amerikanske jobbmarkedet.

Arbeidsledigheten økte fra 4,7 prosent i desember til 4,8 prosent i januar, noe som forklares med at flere ledige registrerte seg som arbeidssøkere i januar, opplyser arbeidsdepartementet.

De nye jobbtallene er bedre enn analytikernes forventninger, men det er fortsatt usikkerhet rundt Trumps politikk. Noen investorer frykter at amerikansk økonomi og tillit til næringslivet kan få svi på grunn av Trumps planer om å kutte handelsavtaler og stramme inn på innvandringspolitikken.

Noen svakhetstegn finnes imidlertid. Den gjennomsnittlige timelønnen økte knapt fra januar i fjor til januar i år, og antall folk som arbeider deltid men som ønsker fulltidsstillinger, har økt.

Jobbtallene gir et bilde av arbeidsmarkedet hovedsakelig under avgåtte president Barack Obamas siste periode og under de første dagene av president Donald Trumps periode.

Under valgkampen hevdet Trump flere ganger at Obama-administrasjonen overdrev hvor bra det går med amerikansk økonomi.

(©NTB)