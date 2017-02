Trump i gang med å reversere Obamas finansreform

Trump signerte fredag ettermiddag presidentordren, hans første steg på veien mot å fjerne finansielle reguleringer som Obama i sin tid innførte.

- I dag undertegner vi kjernepunktene for regulering av det amerikanske finanssystemet, sa Trump da han skrev under på to presidentordrer som har som mål å skrinlegge deler av den såkalte Dodd-Frank-loven.

Trump har tidligere kalt finansreformen "en katastrofe". Reformen har ikke vært i stand til å håndtere noen av årsakene til finanskrisen i 2008-2009, har han hevdet.

Reformen ble innført i 2010 av daværende president Barack Obama. Lovforslaget ble utarbeidet av senator Christopher Dodd fra Demokratene og partifellen Barney Frank i Representantenes hus. Dodd uttalte at målet med reformen skulle være å sikre at finanskrisen aldri gjentar seg.

Reformen innebar strengere reguleringer for finansnæringen og økt forbrukervern. Staten fikk samtidig utvidet makt til å gripe inn overfor finansselskaper med økonomiske problemer. Store banker ble underlagt strengere regler for hvor stor risiko de kunne påta seg i finanstransaksjoner, og de ble pålagt å bygge opp en større kapitalbeholdning enn tidligere. Reformen innebar dessuten opprettelsen av et nytt tilsyn for tilbydere av boliglån, studielån og andre finanstjenester.

