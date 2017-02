USA har tilbakekalt 60.000 visum

Amerikansk UD bestrider dermed et tidligere anslag fra en advokat som jobber i justisdepartementet. CNN og Washington Post viste fredag til regjeringsadvokatens uttalelser under en rettshøring i en føderal domstol i Alexandria i delstaten Virginia.

Vedkommende sa da at over 100.000 visum er trukket tilbake som følge av midlertidige innreiseforbudet som president Donald Trump innførte for borgere fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Somalia og Sudan. Utenriksdepartementet påpeker at det høyere tallet inkluderer diplomatiske og andre typer visum, som er unntatt fra presidentordren, samt utgåtte visum.

Høringen i Virginia omhandlet et søksmål fra to jemenittiske brødre som ble stanset ved ankomst på Dulles internasjonale flyplass forrige lørdag.

