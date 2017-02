Uber-sjef trekker seg fra Trump-panel

Travis Kalanick trakk seg dagen før panelet skulle samles til møte, melder nyhetsbyrået Reuters. Avisen New York Times sier den har sett en epost der Kalanick forklarer avgjørelsen.

–Tidligere i dag snakket jeg kort med presidenten om hans immigrasjonsordre og hva den betyr for fellesskapet. Jeg lot ham vite at jeg ikke kan delta i rådgivningsgruppen hans, skriver Uber-sjefen ifølge avisen.

Ansatte og kunder har kritisert Kalanick for hans plass i panelet, særlig etter at presidenten innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

–Min deltakelse var ikke ment som en støtte til presidenten og hans politikk, men er dessverre blitt tolket som nettopp det, står det i eposten. Flere brukere slettet også Uber-appen i protest mot at selskapet fortsatte å formidle reiser samtidig som blant annet New Yorks drosjesjåfører unnlot å plukke opp passasjerer i en punktmarkering mot Trumps forbud.

Også toppledere fra bilprodusenten General Motors, finanskonsernet JPMorgan Chase og Disney sitter i panelet. Disneys representant kommer heller ikke til møtet fredag, noe som begrunnes med et styremøte.

