Demokrater jubler over kjennelse mot innreiseforbud

Demokratene i Kongressen jubler over kjennelsen fra en føderal dommer som midlertidig setter en stopper for Trumps ordre om å nekte innreise for borgere fra sju overveiende muslimske land.

Pelosi, som er Demokratenes leder i Representantenes hus, reagerer samtidig på presidentens Twitter-angrep mot dommeren som utstedte den midlertidige forføyningen.

- Det endrer ikke det faktum at dette forbudet er grunnlovsstridig, umoralsk og farlig, sier hun i en uttalelse lørdag.

Senatets minoritetsleder, demokraten Chuck Schumer, uttrykker seg i lignende ordelag. Han mener Trumps kritikk av dommeren viser forakt for et uavhengig rettsvesen som ikke bøyer seg for presidentens vilje.

