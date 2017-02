Duterte avblåser fredssamtaler med kommunister

- Jeg har bedt soldatene om å forberede seg på en lang krig, sier Duterte.

En ny forhandlingsrunde var planlagt i Oslo i april, etter et forberedende møte som skulle finne sted i Nederland allerede i slutten av februar. Men på en pressekonferanse i Davao sør på Filippinene sent lørdag kveld gjorde presidenten det klart at regjeringens forhandlere ikke skal delta i noen nye samtaler.

- Jeg er ikke klar til å gjenoppta fredssamtaler, sa Duterte og gjentok en tidligere uttalelse om at "fred med kommunistene kanskje ikke oppnås i vår generasjon".

UD: I dialog med partene

Utenriksdepartementet i Oslo kunne lørdag kveld ikke kommentere Dutertes kunngjøring.

- Vi følger situasjonen nøye og er i dialog med partene, uttaler kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg til NTB.

Duterte sier han skal be forhandlerne om å planlegge et møte med kommunistenes representanter for å få dem til å "pakke sammen sakene og komme hjem" fra Nederland.

Det skjer dagen etter at presidenten avblåste våpenhvilen og ba hæren gjøre seg klar til kamp. Kommunistgeriljaene hadde da allerede kunngjort at de avslutter en snart seks måneder lang våpenhvile.

Politiske fanger

Duterte gikk lørdag i strupen på et krav fra kommunistgeriljaen om å løslate 400 politiske fanger for å vise at regjeringen har oppriktige hensikter med fredsforhandlingene.

- Jeg gikk den ekstra mila og slapp fri lederne så de kan reise til Oslo for å snakke, og nå vil de at 400 fanger som kjempet mot regjeringen i et opprør, skal løslates, sa Duterte.

Rundt 20 av kommunistopprørernes ledere har blitt løslatt siden Duterte ble president i juni, som et ledd i gjenreisingen av fredsprosessen som hadde ligget død i flere år.

-Intet amnesti

Nå ber Duterte dem som er blitt løslatt mot kausjon, om å vende tilbake til Filippinene.

- De bør komme tilbake og underkaste seg denne regjeringen, for de er fortsatt fanger. Det blir ikke noen benådning, ikke noe amnesti, sier han.

Det har vært flere runder med fredsforhandlinger mellom filippinske myndigheter og paraplyorganisasjonen NDFP, der kommunistgeriljaen NPA inngår. Norge har vært involvert som tilrettelegger siden 2001. I 2013 ble forhandlingene avbrutt av daværende president Benigno Aquino.

Møttes i Oslo

President Rodrigo Duterte tok initiativ til nye fredssamtaler, og partene møttes igjen i Oslo i august i fjor.

Der ble de enige om å la våpnene hvile og forhandle fram en fredsavtale innen ett år. Våpenhviler har kommet og gått siden kommunistopprøret på Filippinene startet i 1969, men de færreste har fått lang levetid.

NPA-geriljaen antas på det meste å ha hatt rundt 26.000 soldater under våpen, mens det i dag trolig er bare drøyt 3.000 igjen.

(©NTB)