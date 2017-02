Masseprotester tvang Romanias regjering til retrett

I fem dager har hundretusenvis av rumenere markert sin avsky mot regjeringen i gatene i Bucuresti og andre rumenske byen. Årsaken er at regjeringen onsdag besluttet å redusere straffenivået for korrupsjon uten å konsultere nasjonalforsamlingen.

- Søndag kommer vi til å holde et regjeringsmøte der vi trekker tilbake dette dekretet, sier statsminister Sorin Grindeanu på en hastig innkalt pressekonferanse lørdag kveld.

- Jeg ønsker ikke å splitte Romania, sier statsministeren, som representerer det sosialdemokratiske partiet PSD.

Skulle slippe fengsel

Samtidig demonstrerte titalls tusen mennesker i hovedstaden for femte kveld på rad. Det nye dekretet som skulle ha trådt i kraft 10. februar, innebar at en korrupt tjenestemann bare kunne straffes med fengsel dersom beløpet overstiger 200.000 leu - tilsvarende knappe 400.00 kroner.

Regjeringen har blitt anklaget for å stanse kampen mot korrupsjon i det fattige EU-landet. Lederen for det lille liberale regjeringspartiet ALDE forklarer snuoperasjonen lørdag på følgende vis:

- Dette skjer fordi vi har ingenting å skjule, sier Calin Tariceanu til TV-kanalen RomaniaTV, ifølge Reuters.

ALDE sitter i den ferske koalisjonsregjeringen sammen med PSD, som er det største partiet i Romania.

Vil løslate fanger

Sosialdemokratene vant valget 11. desember og flyttet inn i regjeringskontorene for få måneder siden. Kritikere hevder at lovendringen er et forsøk på å komme partileder Liviu Dragneas til unnsetning. Han er tiltalt for maktmisbruk og korrupsjon, og er alt dømt til å holde seg unna politiske verv i to år etter at han i fjor ble kjent skyldig i valgfusk.

Den sosialdemokratiske regjeringen har også tatt til orde for å innføre et annet dekret, som innebærer løslatelse av rundt 2.500 innsatte som soner straffer på mindre enn fem år.

Grindeanu har sagt at formålet er å tilpasse straffeloven til grunnloven og bedre situasjonen i overfylte fengsler. Kritikere mener imidlertid at den egentlige hensikten er å slipper fri noen av de mange tusen tjenestemennene og politikerne som har blitt dømt for korrupsjon de siste årene, mange av dem fra PSD.

Kritikk fra EU

EU-kommisjonen var raskt ute med å uttrykke dyp bekymring da regjeringen besluttet å utvanne straffene for korrupsjon sist onsdag. Også USA har kritisert det nye vedtaket, som det amerikanske utenriksdepartementet mener undergraver rettsstaten.

Så sent som i forrige uke ga EU-kommisjonen ros til Romania for fremgangen landet har hatt etter å ha blitt EU-medlem, inkludert kamp mot korrupsjon.

(©NTB)