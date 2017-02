Ny kjennelse mot Trumps innreiseforbud

Kjennelsen fra Seattle blokkerer inntil videre presidentordren Trump utstedte for en drøy uke siden og er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag. Trump har innført et midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

–Dette setter en stopp for presidentordren umiddelbart. Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.

Dommer James Robert kom med sin avgjørelse på bakgrunn av en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, men avgjørelsen er gjort gjeldende for hele landet. Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.

–God dag for rettsstaten

Advokater som representerer den føderale regjeringen mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren. De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere. Kjennelsen vil trolig bli anket umiddelbart, skriver nyhetsbyrået Reuters. Departementet for innenlands sikkerhet (DHS) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen.

Dommer Robert konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren. Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.

–Dette er en strålende dag for rettsstaten i dette landet, sier regjeringsadvokat Noah Purcell i delstaten Washington.

Flere stater

Fredag ble presidentordren behandlet i flere domstoler i USA. I Boston i Massachusetts avviste en føderal dommer å forlenge en forføyning som åpnet for å slippe inn personer til tross for at de var omfattet av innreiseforbudet.

I Virginia utstedte en føderal dommer en ordre om at Det hvite hus måtte fremskaffe en fullstendig liste over alle som er nektet innreise som følge av den omstridte presidentordren. Utenriksdepartementet har opplyst at 60.000 visum er annullert for borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. Flere medier har vist til advokater for regjeringen som sier tallet er 100.000.

Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven. Delstaten ber om at ordren settes til side i hele USA.