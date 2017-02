Opposisjonen vil ikke diskutere ny syrisk grunnlov

Tyrkias viseutenriksminister Umit Yalcin tok fredag imot politiske opposisjonsgrupper og representanter for væpnede opprørsgrupper. Møtet ble holdt i forkant av fredssamtalene som skal holdes senere i måneden. Partene som møttes i den tyrkiske hovedstaden Ankara fredag deltok på møtet Tyrkia og Russland arrangerte Kasakhstan i januar. Der la Russland fram et utkast til ny grunnlov for Syria.

En kilde i tyrkisk UD sier «alle deltakerne påpekte at det å ta opp det fremtidige administrative systemet i Syria (…) og forsøke å starte en diskusjon om ny grunnlov, autonomi og føderalisme (…) risikerer å hjelpe dem som har ensidige mål».

Nye FN-støttede samtaler skal holdes i Genève 20. februar, men kilden sier grupper som har egne agendaer «på bekostning av Syrias territorielle integritet» ikke bør få sitte ved forhandlingsbordet. Tyrkia er bekymret for en mulig fremtidig oppdeling av Syria, spesielt om det innebærer en kurdisk politisk enhet i nordøst. Ifølge kilden advarte møtedeltakerne også mot å slippe til «en falsk opposisjon» i samtalene, en betegnelse som viser til grupper russerne er positive til, men som Tyrkia mener er for lojale til Syrias president Bashar al-Assad.

