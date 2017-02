Separatistleder drept av bilbombe i Ukraina

Oleg Anasjtsjenko, som ledet militærdepartementet i Folkerepublikken Luhansk, er det foreløpig siste offeret i en rekke lignende angrep.

Eksplosjonen fant sted i byen Luhansk, som i praksis er hovedstaden i utbryterrepublikken med samme navn. Også en annen person ble drept i det separatistenes nyhetsbyrå omtaler som «en terrorhandling». De beskylder ukrainske styrker for å stå bak, men dette avvises av myndighetene i Kiev.

I august i fjor ble lederen for utbryterrepublikken såret i det som antas å ha vært et bilbombeangrep. Luhansk er den minste av to selverklærte republikker som har kjempet mot ukrainske regjeringsstyrker i rundt tre år. Også i Donetsk er separatistledere drept i det som ser ut til å være en indre maktkamp.

