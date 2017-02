Trumps rådgiver innrømmer massakre-tabbe

Conway har allerede gjort seg bemerket da hun nylig kom opp med begrepet «alternative fakta». Nå sier hun at hun mente «Bowling Green-terroristene» da hun sa «Bowling green-massakren». Den mildt sagt uheldige kommentaren kom i et TV-intervju der hun forsvarte president Donald Trumps ordre om innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

–Det er nok nytt for de fleste at president Brack Obama innførte innreiseforbud for irakere etter at to irakere kom hit til landet, ble radikalisert og sto bak Bowling Green-massakren, argumenterte Conway.

Men det har altså verken vært et innreiseforbud for irakere eller noen massakre eller angrep i byen Bowling Green i Kentucky. Derimot ble to irakiske menn pågrepet i byen i 2011. De ble senere dømt til lange fengselsstraffer for å ha forsøkt å sende penger og våpen til al-Qaida i Irak, skriver Washington Post.

Som et resultat av den saken, skjerpet Obama-regjeringen bakgrunnssjekken for flyktninger fra Irak.

(©NTB)