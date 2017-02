Folk skynder seg til USA mens de kan

Visuminnehavere fra de sju hovedsakelig muslimske landene som ble utestengt fra USA for en drøy uke siden, benytter anledningen etter at en dommer satte en midlertidig stopp for innreiseforbudet. Det er fortsatt usikkert om kjennelsen fra en føderal dommer i Seattle fredag blir stående. Derfor haster det for mange å komme seg av gårde.

En immigrasjonsadvokat i Djibouti sier det er først lenge etter midnatt at jemenitter som satt fast i det lille landet ved Afrikas horn, endelig fikk lov til å gå om bord i fly på landets internasjonale flyplass. Julie Goldberg sier rundt 40 av 240 personer fikk gå om bord på fly fra Qatar Airways.

Lettelse

På den andre siden av Atlanteren har frivillige den siste uken drevet et midlertidig juridisk rådgivingssenter bak en restaurant på flyplassen JFK i New York. Lørdag trakk de et kollektivt lettelsens sukk og slapp jubelen løs da det ble kjent at Donald Trumps presidentordre var suspendert inntil videre. Lettelsen sto i skarp kontrast til den dystre stemningen som har herjet etter at presidenten kunngjorde innreiseforbudet.

–Det var veldig kaotisk, stressende, bekymringsfullt og trist, sier den 39 år gamle advokaten Renee Paradis. Hun forteller om en kvinne som ble reddet i ellevte time, da flyet hennes snudde og vendte tilbake til terminalen etter at en dommer skrev ut en midlertidig forføyning.

–I dag er definitivt en bedre lørdag. Det er en mer oppløftet og positiv stemning, og vi vil forhåpentlig se at folk som tidligere ikke slapp inn, nå kan komme.

–Reis så snart som mulig

Paradis påpeker samtidig at presidentordren ikke er permanent satt til side og at det er uvisst hvordan saken vil ende. Hun og flere aktivister oppfordrer folk fra de aktuelle landene om å komme seg til USA så raskt som mulig, dersom de har visum.

– De må komme seg hit og ta kontakt med de frivillige advokatene, så skal vi hjelpe dem med å komme seg dit de skal, sier hun og får støtte fra Becca Heller, som leder et støtteprosjekt for flyktninger.

–Vi oppfordrer alle visuminnehavere som er berørt av presidentordren, til å reise til USA så snart som mulig.

Lørdag kveld leverte justisdepartementet inn et formelt varsel om at det vil anke den midlertidige forføyningen som ble utstedt i Seattle.

(©NTB)