Over 100 døde i snøskred i Afghanistan

I Nuristan nordøst i Afghanistan omkom minst 50 mennesker da en landsby ble begravd av et snøskred, opplyser talsmann for departementet for naturkatastrofer Omer Mohammadi søndag.

I tillegg har 54 mennesker mistet livet i andre snøskred i landet, ifølge AFP, som viser til opplysninger fra flere myndighetspersoner.

Blant annet i provinsen Badakhshan har minst 18 mennesker mistet livet som følge av at snøskred traff husene deres, opplyser provinstalsmann Naweed Frotan.

- Flere titall er fortsatt fanget, vi prøver å redde dem, sier Frotan.

I Sari Pul-provinsen lenger vest har fem personer mistet livet i snøskred. Redningsarbeidere jobber med å berge ut 70 personer som er fanget under snømassene, opplyser provinstalsmann Zabiullah Amani.

Minst 13 døde i Pakistan

Også i hovedstaden Kabul snødde det tett søndag, noe som har fått myndighetene til å stenge alle offentlige kontorer. I Parwan-provinsen rett nord for hovedstaden er minst 16 personer bekreftet omkommet, opplyser Wahid Sediqqi, en talsmann for provinsguvernøren.

Også nord i Pakistan døde minst 13 mennesker da et massivt snøskred rammet en landsby natt til søndag. Fire kvinner og fire barn er blant de omkomne etter skredet i Shershal i distriktet Chitral.

Dyp snø

Hele åtte boliger ble truffet av snøskredet, opplyser Sheema Ayub Khan, som er talskvinne for redningstjenesten i provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Flere fryktes å være begravd i snømassene.

Seks mennesker er berget ut av snøen med livet i behold, opplyser hun. Store snømengder har falt i den pakistanske regionen den siste tiden, og enkelte steder er snøen over én meter dyp. Det har gjort at de fleste av veiene i området er sperret, noe som gjør redningsarbeidet vanskeligere.

Snø i 22 provinser

Hele 22 av Afghanistans 34 provinser har opplevd tungt snøfall den siste tiden, opplyser beredskapsminister Mohammadi. Vest i Afghanistan døde minst to personer og over 100 dyr på grunn av kulda i provinsen Baghdis.

Snøskred inntreffer hyppig i det fjellrike landet. Mangel på utstyr og dårlig infrastruktur gjør ofte redningsarbeidet vanskelig. Tiår med væpnet konflikt har gjort Afghanistan til ett av verdens fattigste.

Også i Pakistan går mange liv tapt årlig som følge av ekstremvær, ofte i form av snøskred om vinteren og oversvømmelser om sommeren.

