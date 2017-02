Sirkuskameler på rømmen i tysk landsby

Kamelene hadde rømt fra et jorde der de oppholder seg om vinteren, opplyser politiet, som la til at dyrepasserne ble varslet og at dyrene ble ført tilbake til stedet de hører hjemme.

- De ruslet pent hjem igjen, og noe mer skjedde ikke, sier en talsmann for politiet.

Underveis i operasjonen kjørte en politibil seg fast på jordet og måtte ha tauehjelp.

