Trump sier han vil jobbe for fred i Ukraina

Trump snakket med Ukrainas president Petro Porosjenko på telefon lørdag. Han gjorde det klart at USA vil jobbe med de to nabolandene og alle andre parter for å oppnå fred.

De to presidentene diskuterte også muligheten for å møtes en gang i nær fremtid.

I tillegg diskuterte Trump og Porosjenko situasjonen i Syria og er enige om å fortsette å samarbeide i kampen for å utslette ekstremistgruppen IS og andre terrorgrupper. De snakket også om migrantene og asylsøkerne som kommer og har kommet til Europa og om det forestående G7-møtet i Italia til våren. Trump har sagt han vil delta på møtet, som kan bli hans første besøk til Europa som president.

