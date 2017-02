Fillon: – Jeg har ingenting å skjule 

Frankrikes konservative presidentkandidat sier at den offentlige lønnen til hans kone Penelope var helt rettferdiggjort, og at det ikke finnes noe "fiktivt" i saken.

– Alle fakta er i henhold til loven og transparente, sa Fillon da han mandag holdt en pressekonferanse i sitt valgkamphovedkvarter i Paris.

Han sa også at han vil offentliggjøre en oversikt på internett over sin formue i løpet av mandagskvelden.

Unnskyldning

Samtidig ber han det franske folket om unnskyldning for å ha ansatt sin egen kone Penelope som assistent i forbindelse med sitt politiske arbeid. Dette er i ikke ulovlig i henhold til fransk lov, men Fillon er blitt anklaget for å ha sørget for at ektefellen fikk lønn uten at hun utførte konkrete arbeidsoppgaver.

– Det er ikke mediene som skal dømme meg, det er medborgerne. Jeg ber om unnskyldning, sier Fillon.

250 journalister var på plass under pressekonferansen, ifølge Le Figaro.

Pressekonferanse er Fillons forsøk på å renvaske seg selv fra anklagene om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne ektefellen og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.

Mister velgere

Siden de første anklagene ble publisert, har oppslutningen om Fillon rast. Mannen som tidligere var favoritt til å vinne presidentvalget, ligger nå an til å ryke ut i første valgrunde ifølge meningsmålingene.

Den 62 år gamle tidligere statsministeren er under press fra sine egne konservative partifeller som mener han bør trekke seg fra valgkampen.

Alain Juppé, en annen tidligere statsminister og som kjempet mot Fillon i det republikanske partiets nominasjonskamp, har på Twitter gjort det klart at han ikke ønsker å overta som partiets presidentkandidat.

