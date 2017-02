Fortsatt mange drap i Sverige

Både i fjor og året før er rundt 110 personer per år registrert som offer for dødelig vold – drapsoffer. Det er en stor økning sammenlignet med snittet på 80 personer per år de fem årene fra 2010 til 2014.

– I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.

Tallene kommer bare en drøy uke etter at politimesteren i Malmö ba innbyggerne om hjelp i en stadig mer brutal draps- og voldsbølge i byen.

«Hjelp oss. Hjelp oss med å få bukt med problemene,» skrev politimester Stefan Sinteus i et innlegg i Sydsvenskan.

Til sammenligning var det 33 drap og dødsfall etter vold i Norge i fjor, omtrent på samme nivå som de to årene før og fremdeles en betraktelig nedgang sammenlignet med 1990-tallet.

(©NTB)