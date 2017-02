Katalansk separatistleder risikerer ti års forbud

Flere tusener inntok mandag morgen gatene i Barcelona for å vise støtte til tre katalanske politikere, blant dem tidligere regionpresident Artur Mas. De tre måtte mandag møte i retten, tiltalt for ikke å ha etterfulgt en rettslig ordre fra grunnlovsdomstolen for to år siden.

Artur Mas gjennomførte i november 2014 en folkeavstemning der 80 prosent av de 2,3 millioner innbyggerne som stemte i Catalonia, sa de vil støtte uavhengighet fra Spania. Folkeavstemningen ble fem dager tidligere erklært ulovlig av den spanske grunnlovsdomstolen.

I tillegg til Mas er den katalanske utdanningsministeren Irene Rigaua og Catalonias tidligere visepresident Joana Ortega tiltalt i samme sak.

