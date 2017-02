Löfven flørter med Moderaterna 

– Når valget er over, må alle ta ansvar for den situasjonen som da råder. Jeg tror ikke det er førstevalget, men vi må se på ulike muligheter for å samarbeide på tvers av blokkgrensen, sa Löfven mandag om eventuelt samarbeid med Moderaterna.

– Sverige kan ende opp i situasjoner der vi trenger å gjøre det uventede, sa Löfven videre ifølge Dagens Nyheter.

Uttalelsene kom på spørsmål fra journalister etter at Sveriges tidligere forsvarsminister Mikael Odenberg fra Moderaterna skrev en kronikk der han argumenterte for at Moderaterna og Löfvens parti, Socialdemokraterna, bør åpne for å samarbeide. Døren bør stenges for samarbeid med Sverigedemokraterna (SD), argumenterte Odenberg.

Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra åpnet i januar for samarbeid med SD. De andre partiene i den borgerlige Alliansen har imidlertid stilt seg kritiske til forslaget. Moderaterna og SD holdt tirsdag sitt første møte på tjenestemannsnivå.

