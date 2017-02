SOHR: – IS-bastion er beleiret i Aleppo

– Al-Bab er nå helt beleiret av regimestyrker fra sør, og av tyrkiske styrker og opprørere fra øst, nord og vest, sier den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Regjeringsvennlige styrker har de siste dagene tatt kontroll over den siste veien IS har kunnet benytte mellom al-Bab og Raqqa, hovedstaden i IS' såkalte kalifat.

De syriske regjeringsstyrkene støttes ifølge SOHR av den libanesiske Hizbollah-militsen og russisk artilleri.

