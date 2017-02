Ankedomstol behandler innreiseforbud 

Advokater fra den føderale regjeringen og delstatene Washington og Minnesota, som tok innreiseforbudet til retten, vil uttale seg i høringen klokka 15 lokal tid, som er natt til onsdag norsk tid.

Partene hadde frist til midnatt norsk tid til å levere dokumenter til støtte for sitt syn.

Vide fullmakter

Trump-administrasjonen representeres av justisdepartementet. I sin argumentasjon hevder de at innreiseforbudet er en "lovlig utøvelse" av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet. De skriver også at domstolene har tatt et ekstraordinært skritt ved å betvile en formell vurdering om nasjonal sikkerhet gjort av presidenten selv. De presiserer også at det er en juridisk forankret vurdering. De ber om at innereiseforbudet gjeninnføres.

Washington og Minnesota overleverte også ankedomstolen dokumenter til støtte for sitt syn på saken. Her framgår det at å gjeninnføre reiseforbudet vil "slippe løs" samme kaos som oppsto da president Donald Trump den 27. januar innførte det. De advarer videre om at en gjeninnføring vil skille familier og føre til at landets studenter og universitetsansatte "blir strandet".

Høyesterett

Uansett hvilke argumenter som veier tyngst i ankedomstolen, er det sannsynlig at den tapende part vil anke videre til høyesterett. Da kan det bli vanskelig for begge sider å få de minst fem stemmene som skal til for å oppheve en rettskjennelse fra domstolene. Forrige gang en immigrasjonssak havnet i høyesterett, endte stemmegivningen 4-4.

En føderal dommer i Seattle satte fredag innreiseforbudet til side. Trump-administrasjonen anket kjennelsen fra Seattle til ankedomstolen i San Francisco, som søndag besluttet at innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land ikke umiddelbart kunne gjeninnføres mens anken behandles.

