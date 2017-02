FN-utsending drøftet Syria med USAs nye utenriksminister

Møtet fant sted i USA i forrige uke og var ett av flere vellykkede møter med den nye Trump-administrasjonen, opplyste de Misturas talskvinne Yara Sharif i Genève tirsdag.

Hun sier at samtalene først og fremst dreide seg om "konteksten" rundt krigen i Syria.

Mange områder i Syria er fortsatt beleiret, og i januar kom kun én av FNs nødhjelpskolonner fram til ett av disse områdene. Ikke siden mars i fjor har så lite nødhjelp kommet inn til den hardt prøvede sivilbefolkningen i beleirede områder.

De FN-støttede fredssamtalene for Syria skal etter planen starte i Genève 20. februar, og invitasjonene til samtalene vil bli sendt ut onsdag, ifølge Sharif.

I januar møttes representanter for syriske opprørere og representanter for det syriske regimet ansikt til ansikt for første gang i Kasakhstans hovedstad Astana. Samtalene var arrangert av Russland, Tyrkia og Iran. De endte med at de tre landene lovet å jobbe sammen for at våpenhvilen i Syria skal holde.

Våpenhvilen har i stor grad holdt siden den ble iverksatt i slutten av fjoråret, men den omfatter ikke ytterliggående jihadistgrupper som IS og Jabhat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.

