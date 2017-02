Erdogan og Trump snakket om kampen mot terror

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og USAs president Donald Trump snakket sammen tirsdag kveld, norsk tid, en samtale det på forhånd var knyttet stor interesse til. Kort tid etter meldte Det hvite hus at de to hadde diskutert sitt felles engasjement for å bekjempe alle former for terrorisme. Trump skal også ha gjentatt at USA støtter Tyrkia som strategisk partner og medlem av NATO og rost landets rolle i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Regjeringen i Tyrkia har foreløpig ikke kommentert innholdet i samtalen.

Tyrkias forhold til USA har vært anstrengt under Obama-administrasjonen, ikke minst på grunn av predikanten Fethullah Gülen, som bor i eksil i USA og som Tyrkia har krevd utlevert fordi han angivelig skal ha tilknytning til kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer.

Ankara har også vært kritisk til at USA har støttet kurdiske militsgrupper som kjemper mot ekstremistgruppa IS i Syria og Irak.

