Kina sier begge sider vil tape på konflikt med USA

USAs nye president Donald Trump har kommet med flere utspill rettet mot Kina ved blant annet å mer enn antyde at han ikke nødvendigvis vil være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre. Kina har svart med å si at de ikke vil akseptere at USA bryter gjeldende praksis.

På et besøk i Australia kommenterte utenriksminister Wang Yi risikoen for en reell konflikt mellom landene:

– Enhver edruelig politiker vil innse at det ikke kan eksistere konflikt mellom Kina og USA. Begge vil tape, og ingen av sidene har råd til det, slo han fast.

