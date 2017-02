Romanias statsminister overlevde mistillit

Forslaget var fremmet av den borgerlige opposisjonen, men det fikk ikke de 233 stemmene som trengtes for å felle regjeringen til statsminister Sorin Grindeanu.

Det sosialdemokratiske partiet PSD sikret seg et solid flertall i nasjonalforsamlingen i valget 11. desember.

Onsdagens avstemning kom etter at hundretusener av rumenere i forrige uke deltok i masseprotester mot regjeringen i seks dager på rad. Årsaken var et regjeringsdekret om å avkriminalisere offentlig underslag under et visst beløp, et dekret som senere er opphevet.

Før avstemningen signaliserte Grindeanu at han ikke kom til å gå av, uansett resultat.

– Vi har en plikt overfor folket som ga oss sin tillit under valget, og en plikt til å styre, sa statsministeren da han talte før avstemningen.

Saken har skjerpet de politiske frontene i Romania.

Under en tale i nasjonalforsamlingen tirsdag antydet president Klaus Iohannis at regjeringen bør gå av. Flere regjeringstilhengere valgte å forlate salen under talen, og tirsdag kveld samlet rundt 2.000 regjeringstilhengere seg utenfor presidentpalasset og ropte "forræder" om presidenten.

Iohannis ledet tidligere et høyreliberalt parti.

