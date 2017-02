Seks Røde Kors-ansatte drept og to savnet i Afghanistan

De drepte hjelpearbeiderne er alle afghanske statsborgere og jobbet for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Nasjonaliteten til de to som er bortført, er ikke kjent.

Angrepet fant sted onsdag 35 kilometer vest for Shibirghan, hovedstaden i Jowzjan-provinsen, opplyser ICRCs talsmann i Kabul, Ahmad Ramin Ayaz.

Verste på lenge

Ifølge politisjefen i Jowzjan-provinsen, Rahmatullah Turkmenistan, mistenkes opprørere som har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS, for å stå bak. Taliban nekter kjennskap til angrepet.

Jowzjan ligger mellom Faryab og Balkh helt nord i Afghanistan, og provinsen grenser mot Turkmenistan.

– Dette er det verste angrepet mot Røde Kors på 20 år, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors i Norge.

Delte ut dyrefôr

Utenriksminister Børge Brende (H), som selv har en fortid som generalsekretær i Røde Kors, er også rystet over angrepet.

– Det er med økende bekymring og fortvilelse vi ser at humanitære hjelpearbeidere stadig oftere er under press og angrep. Ikke bare i Afghanistan, men i de fleste konfliktområder, sier han til NTB.

I Afghanistan har det falt svært mye snø den siste tiden, og over hundre mennesker er omkommet i snøskred. Hjelpearbeiderne fra Røde Kors var i ferd med å dele ut dyrefôr i Qushtepa-distriktet da de kom under angrep, sier guvernøren i Jawzjan, Mawlawi Lutfullah Azizi. Han anklager også IS-opprørere for å stå bak.

– Det er over 20 år siden vi har sett et så målrettet angrep mot oss, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors.

Seks Røde Kors-arbeidere ble i forrige måned drept i et flyangrep mot en flyktningleir i Nigeria, men dette var ifølge nigerianske myndigheter en feilbombing.

Nøye planlagt

Onsdagens angrep i Afghanistan bar preg av å være nøye planlagt, sier Mjærum. Han frykter at det kan få følger for hjelpeorganisasjonens videre arbeid i landet.

– Det er litt for tidlig å konkludere, men dette er svært alvorlig og vil få konsekvenser, sier han.

Lokale landsbyledere jobber nå med å få frigitt de to hjelpearbeiderne som ble bortført under angrepet, opplyser Azizi.

I forrige måned ble en spansk Røde Kors-ansatt bortført av opprørere i Kunduz-provinsen nord i Afghanistan. Mannen ble løslatt etter 19 dager i fangenskap.

(©NTB)