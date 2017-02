Spent under presidentvalg i Somalia

Innbyggerne i den somaliske hovedstaden ble onsdag bedt om å holde seg innendørs som følge av frykt for angrep. Samtidig er gatene i sentrum stengt og klarert.

Etter et kvart århundre med krig forsøker landet på Afrikas horn å stable en fungerende regjering på beina. Presidentvalget arrangeres etter sterkt press fra andre land, blant annet USA og Tyrkia, som har investert store summer i å få den politiske prosessen og landets økonomi på skinner.

Hele 21 kandidater stiller til valg. Både Tyrkia, De forente arabiske emirater og Qatar har hver sine favoritter idet de håper på et framtidig økonomisk og politisk samarbeid med den nye regjeringen. Trolig må det flere runder til for å kåre en vinner.

Presidentvalget holdes etter at landets mektige klaner har sørget for å velge 275 representanter til nasjonalforsamlingens underhus og 54 senatorer til overhuset. Planen om å holde et valg der alle voksne somaliere skulle få stemme, måtte skrotes, i frykt for angrep.

Både FN, EU og USA varslet for flere uker siden om omfattende maktmisbruk under valgprosessen, deriblant vold og trakassering. I noen tilfeller har menn tatt plasser som var reservert for kvinner, dessuten skal stemmer ha blitt solgt for opptil 30.000 dollar per stykk, tilsvarende 250.000 kroner.

– Dette er trolig det dyreste valget, per stemme, i historien, heter det i en rapport fra Marqaati, en organisasjon i Mogadishu som jobber for å bekjempe korrupsjon.

(©NTB)