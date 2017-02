USA: – Mosul og Raqqa trolig gjenerobret om et halvt år

Ekstremistgruppa IS er allerede presset ut av halve Mosul. Offensiven mot den vestlige delen av byen vil trolig begynne i løpet av noen dager, sa general Stephen Townsend onsdag.

– I løpet av de neste seks månedene tror jeg operasjonene både i Mosul og Raqqa vil være over, la han til.

Raqqa fungerer i praksis som IS' hovedstad. Tyrkia hevder deres styrker er i ferd med å gjenerobre den syriske byen al-Bab fra IS, og at innsatsen deretter skal rettes mot Raqqa.

I Mosul får de irakiske styrkene støtte fra allierte militsgruppe og vestlige kampfly i striden mot IS.

