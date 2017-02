Betinget dom for journalister som smuglet syrisk gutt

SVT-journalisten Fredrik Önnevall og to av hans kolleger slipper dermed å sone straffen. De er imidlertid også dømt til å avtjene samfunnstjeneste.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om tre måneders fengsel.

Reisen til den 15 år gamle gutten, som kom til Sverige med falske ID-papirer våren 2014, er skildret i dokumentarserien Fosterland. Filmmaterialet har fungert som bevismateriale under rettssaken.

SVT-journalistene har forsvart seg med at de kun gjorde et journalistisk arbeid, og at 15-åringen uansett kom til å reise til Sverige, der han hadde slektninger.

De har også argumenter med at gutten var svært sårbar.

– Jeg jobbet med min samvittighet. Hadde jeg samvittighet til å si nei til en gutt som ville følge med? Nei, det kunne jeg ikke, sa Önnevall under rettssaken i Malmö tingrett.

