Kontroversielle Sessions godkjent som USAs justisminister

Etter flere uker med debatt rundt Sessions er han nå godkjent av Senatet, der republikanerne er i flertall. Bare én demokrat stemte for 70-åringen fra Alabama, som er blitt anklaget for rasisme og for å ha for tette bindinger til president Donald Trump.

Sessions var en av de første senatorene som åpent støttet Trumps presidentkandidatur, og han regnes som inspirator for en stor del av Trumps politikk, inkludert han syn på immigrasjon. En rekke borgerrettighetsgrupper har oppfordret Senatet til å ikke godkjenne utnevnelsen, men han ble til slutt godkjent med 52 mot 47 stemmer.

Kritiker nektet

Under debatten om Jeff Sessions tirsdag ville den demokratiske senatoren Elizabeth Warren, også fra Alabama, lese opp et 30 år gammelt brev fra enken etter borgerrettsaktivisten Martin Luther King jr. I brevet fra Coretta Scott King kritiseres Sessions for å ha misbrukt makten i sitt embete som statsadvokat til å begrense svartes muligheter til å avgi stemme.

Waren ble nektet å lese opp brevet med henvisning til en lite brukt lovhjemmel som sier at senatorer fra samme delstat ikke får lov til å åpent kritisere hverandre.

Brevet hun ville lese opp ble skrevet som et innlegg i debatten om hvorvidt Sessions i 1986 var skikket til å bli føderal dommer, etter at han fra 1981 til 1993 hadde vært føderal statsadvokat for Southern District i Alabama. I 1986 sa Senatet nei til å utnevne Sessions til føderal dommer, på grunn av en rekke utsagn som mange mente kunne nøre opp under rasistiske holdninger.

Som justisminister vil Sessions nå ha stor makt når det gjelder blant annet stemmerett.

Sinna Trump

70-åringen var Alabamas justisminister fra 1995 til 1997, før han ble valgt inn i Senatet, der han har vært i 20 år. Sessions blir sjef for justisdepartementet og de 113.000 ansatte der, inkludert 93 føderale statsadvokater landet over.

Han tiltrer midt i oppstyret og debatten rundt Trumps kontroversielle innreiseforbud, som satte en midlertidig stopper for blant annet migrasjon fra sju overveiende muslimske land, før innreiseforbudet ble opphevet til legaliteten av det er vurdert.

Det er blitt stilt spørsmål om Sessions er i stand til å gjøre jobben som landets øverste beskytter av loven, uten å la seg påvirke av president Donald Trump.

Trump har flere ganger hudflettet demokratene for at godkjenningen av regjeringsmedlemmene hans har trukket ut i tid, og Sessions var en av dem det var knyttet mest skepsis til.

Han er den sjette av i alt 15 regjeringsmedlemmer som er godkjent.

(©NTB)