Amerikaner tilstår planlagt IS-terror

Fareed Mumuni fra Brooklyn erkjente også skyld for å ha forsøkt å drepe en FBI-agent med kjøkkenkniv da sistnevnte skulle gjennomsøke hjemme til Mumuni på Staten Island. Agentens skuddsikre vest reddet livet hans.

Mumuni står tiltalt sammen med Munther Omar Saleh, også han amerikansk statsborger, for å ha planlagt et terrorangrep der de blant annet skulle bruke en trykkoker. Det er ventet at Saleh erkjenner skyld fredag.

De to var en del av en celle på seks som også planla å reise over Atlanterhavet og kjempe for IS. Ytterligere tre innbyggere fra New Jersey har innrømmet sin rolle i saken, som stammer fra 2015.

(©NTB)