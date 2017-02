Lokale ledere: Minst 19 sivile drept i amerikansk flyangrep Afghanistan 

Ett av målene var boligen til Fida Mohammad i landsbyen Chinaria, og ti av de drepte var medlemmer av hans familie, opplyser stammelederen Saifuddin Sanginwal.

Ni andre ble drept i et angrep mot boligen til mulla Badshah i landsbyen Mata Lakara, ifølge Sanginwal. Et ukjent antall andre skal ha blitt fordi drept i flyangrep mot landsbyen Toghi, sier han.

En talsmann for de lokale styresmakene i Sangin-distriktet, Mohammad Daoud, bekrefter at landsbyene Chinaria, Mata Lakara og Toghi ble angrepet fra lufta og at "det er sivile ofre".

En talsmann for guvernøren i Helmand-provinsen, Mohammad Omar Zwak, bekrefter også at amerikanske og afghanske fly angrep mål i landsbyene. .

– Målene som ble angrepet i går kveld, ligger i områder som er under total Taliban-kontroll, sier Zwak, som nekter for at sivile ble drept.

– Vi har nøyaktige rapporter fra området og sivile ble ikke skadd. De som hevder at det er sivile ofre, kan rette disse klagene til guvernøren, sier Zwak.

