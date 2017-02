Medier: Fire pågrepet for terrorplaner i Frankrike

De fire ble pågrepet i Montpellier sør i Frankrike fredag morgen, opplyser ikke navngitte politikilder.

En av de pågrepne, en 21 år gammel mann, mistenkes for å ha planlagt et selvmordsangrep mot et turistområde i Paris, melder den franske TV-kanalen BFMTV, som har snakket med politifolk som deltok i aksjonen.

21-åringen er angivelig 16-åringens kjæreste

De to andre pågrepne er begge menn på henholdsvis 27 og 34 år, ifølge BFMTV. Den eldste skal ha kontakter i Syria og fungert som gruppens "mentor".

Politiet skal ha beslaglagt datautstyr, og under razziaen ble det også funnet et hjemmelaget laboratorium med 71 gram av det høyeksplosive stoffet TATP. Sprengstoffet kan lages ved hjelp av lett tilgjengelige ingredienser, og det ble brukt i terrorangrepet i Paris i 2015 og i angrepet i Brussel i 2016.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

