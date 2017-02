Røde Kors: Millioner trues av sult i Øst-Afrika

– Dette er den verste situasjonen vi har opplevd i regionen siden 2011, sier regiondirektør Fatoumata Nafa-Traore i Den internationale føderasjonen av Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC).

Værfenomenet El Niño, som er på sitt kraftigste på flere tiår, har ført til en dramatisk økning i antall mennesker som trenger akutt nødhjelp og lider i av sult

Verst i Somalia

Situasjonen er verst i Somalia, der nesten 40 prosent av befolkningen er avhengig av en eller annen form for humanitær hjelp. Flere personer har allerede dødd av sult nord i landet, ifølge IFRC.

Regnet har uteblitt og avlingene har sviktet i år, og krigen mellom islamistgruppa al-Shabaab og regimet i Mogadishu gjør det svært vanskelig å nå fram med hjelp mange steder.

Kritisk for barna

Redd Barna melder samtidig at titusener av somaliere har forlatt hjemmene sine i et forsøk på å skaffe seg mat, vann og beitemarker. Imens har kameler begynt å dø som følge av tørken.

Om lag 71.000 barn er allerede alvorlig feilernært og risikerer å dø, mens over 360.000 barn under fem år er akutt feilernært, ifølge Redd Barna.

Flykter fra tørken

FN utstedte et forhåndsvarsel om at Somalia ville bli rammet av sult, tidligere i februar. Der gikk det fram at så mange som 6 millioner mennesker risikerer å oppleve akutt matmangel.

Også Kenya er rammet av tørke, og der har mange allerede mistet beitedyrene sine. I Etiopia merkes krisen første og fremst ved at mange somaliere strømmer over grensen etter å ha flyktet fra tørken i hjemlandet.

