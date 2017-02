Sju av ti franske velgere mener Fillon bør trekke seg

Målingen er gjort av gallupinstituttet Odoxa på vegne av radio- og TV-stasjonen France Info.

Fillon er i hardt vær etter at ukemagasinet Le Canard Enchainé skrev at hans kone har fått offentlig lønn i en årrekke for å ha arbeidet som sin manns assistent i nasjonalforsamlingen. Problemet er at det ikke kan dokumenteres at hun har utført konkrete arbeidsoppgaver knyttet til en slik stilling.

Fillon holdt tidligere i uken en tale i sitt valgkamphovedkvarter i Paris der han avviste alle anklagene, og forsvarte seg selv og sin kone med at all lønnen hun har fått er fortjent. Samtidig ba han velgerne om unnskyldning for å ha ansatt et familiemedlem.

Dagen etter kunne Le Canard Enchainé melde at Fillon også sørget for at hans kone fikk etterlønn på det offentliges regning. Magasinet har tidligere også meldt at hans barn har mottatt lønn på det offentliges regning.

