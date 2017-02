Britene avslutter gransking av Irak-anklager

I sju år har granskningskommisjonen Iraq Historic Allegations Team etterforsket anklager mot de britiske styrkene i Irak om tortur og mishandling i perioden 2003 til 2009. I fjor utbetalte forsvarsdepartementet over 200 millioner kroner i erstatninger.

Fredag uttalte forsvarsminister Michael Fallon at kommisjonen skal avvikles i løpet av få måneder.

Kommisjonen begynte sitt arbeid i 2010 og har avdekket sannheten om en rekke overgrep, men har også fått mye kritikk fra politisk og militært hold.

Forsvarskomiteen i det britiske parlamentet sier at systemet rundt granskingskommisjonen er blitt «et tilsynelatende ustoppelig, selvforsterkende apparat» og at det har gitt jurister makt til å opprette saker mot tjenestepersonell på et industrielt nivå.

En av advokatene som har representert saksøkere ble i forrige uke fratatt bevillingen for uærlig atferd og ifølge Fallon er langt de fleste anklagene mot britiske styrker frafalt.

Forsvarssjef Nicholas Carter, sier troverdige anklager om uakseptabel oppførsel fremdeles bør etterforskes.

– På den annen side har en betydelig antall påstander mot våre soldater ikke vært troverdige. Det viser de siste avsløringene om skruppelløse advokatfirmaer og sjikanøse påstander.

