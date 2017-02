Drepte og spiste av medpassasjer – løslatt

Det var i 2008 at Vince Li hørte stemmer i hodet som sa at personen ved siden av ham på nattbussen, Tim McLean, var en djevel og at Li måtte drepe ham. Ifølge medpassasjerene trakk Li uten forvarsel kniv og gikk løs på 22 år gamle McLean, skar av hodet hans og spiste deler av ham foran skrekkslagne vitner. Biter av drapsofferet ble funnet rundt i bussen og hengende på Li.

Li ble funnet strafferettslig utilregnelig og overført til strengt bevoktet psykiatrisk avdeling. I løpet av årene har han mottatt behandling og gradvis blitt tilbakeført til samfunnet. Fredag ble det kjent at han er en fri mann og at han ikke lenger skal overvåkes på noen måte. Saken har skapt debatt i Canada.

Ifølge legen er drapsmannens schizofreni nå under kontroll med medisiner. Doktor Jeffrey Waldman har sagt til benådingskommisjonen at han er sikker på at Li, eller Will Baker som er hans nye navn, kommer til å ta medisiner og følge behandlingsopplegget sitt, og da er han ikke til fare for samfunnet lenger.

Drapsofferets mor, Carol de Delley, har tidligere uttalt at det ikke finnes noen garanti for at Baker vil følge behandlingsopplegget sitt. Da hun ble bedt om en kommentar fredag svarte hun bare:

– Jeg har ikke ord.

(©NTB)