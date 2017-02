Juncker tar ikke gjenvalg

– Det var en fin valgkamp i 2014. Men det blir ingen ny, for jeg vil ikke fremme mitt kandidatur for en ny periode, sier Juncker til radiokanalen Deutschlandfunk.

Konservative Juncker (62) var tidligere statsminister i Luxembourg. Han var leder for Eurogruppen før han tok over som president i Kommisjonen 1. november 2014.

Kommisjonens president velges for fem år av gangen, og har mulighet til å stille til gjenvalg. EUs statsledere fremmer forslag til kandidater, og EU-parlamentet avgjør hvem som får vervet.

Juncker ble valgt til tross for heftige protester fra Storbritannia, som anså ham for å være alt for føderalistisk.

(©NTB)