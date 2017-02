Minst seks drept av bilbombe i Afghanistan

Blant de drepte var fem soldater. 22 andre ble såret i angrepet, opplyser en talsmann for provinsens guvernør.

Angrepet fant sted i provinshovedstaden Lashkar Gah lørdag. Soldatene sto i kø for å få utbetalt lønn da bilbomben rammet.

Taliban, som kontrollerer store deler av den urolige provinsen, har tatt på seg ansvaret for angrepet og sier det var en hevn for amerikanske luftangrep i Sangin-området. Gruppa har flere ganger truet med å ta kontroll over byen.

Det italienskdrevne sykehuset i byen sier det har tatt imot minst tolv sårede, blant dem en kvinne og et barn.

I oktober i fjor ble 14 personer drept, deriblant ti politifolk, i et annet bilbombeangrep

