Narkobaron drept i Mexico

Det er den angivelige lederen av narkokartellet Beltran Leyva, Juan Francisco Patron Sanchez, også kalt H2, som er drept, ifølge mexicanske myndigheter.

En talsperson i den mexicanske marinen opplyser at Patron Sanchez og sju andre åpnet ild mot spesialstyrker og deretter barrikaderte seg i et hus i byen Tepic i Nayarit. Et helikopter utstyrt med maskingevær ble kalt inn for å skremme dem fra å fortsette skuddløsningen. Styrkene på helikopteret skjøt med "kirurgisk presisjon" og drepte de åtte personene, uten at sivile liv gikk tapt.

Det er sjelden slike våpen ombord i helikoptre faktisk blir brukt i tett befolkede områder i Mexico.

Kort tid eter ble ytterligere fire medlemmer i kartellet skutt og drept i en ny skyteepisode nær flyplassen i Tepic. Også her skal kartellmedlemmene ha løsnet skudd først.

Marinen sier videre at skytingen fra helikopteret var i tråd med alle retningslinjer der målet er å redusere aggresjonsnivå og redusere risiko for tap av sivile liv og personell i tjeneste.

(©NTB)