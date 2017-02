Peru utlover dusør for korrupsjonsmistenkt ekspresident 

Det er utstedt arrestordre på Toledo, som er anklaget for å ha mottatt nærmere 166 millioner kroner mens han var Perus president i perioden 2001–2006. Det er utlyst en dusør på 30.000 dollar for utlevering av Toledo.

Landets myndigheter sier de har opplysninger som tyder på at Toledo er i San Francisco. De har også henvendt seg til Israel, fordi de mener han kan ha planer om å utnytte konas doble statsborgerskap i Belgia og Israel til å gjemme seg i Israel, som ikke har utleveringsavtale med Peru.

Påtalemyndigheten vil ha Toledo i varetekt i 18 måneder mens mistanken om at han har mottatt bestikkelser fra skandalefirmaet Odebrecht etterforskes. Odebrecht har allerede erkjent å ha delt ut over 240 millioner kroner til Toledo og hans to etterfølgere.

Toledo var for noen dager siden i Paris i forbindelse med et møte. Det er uklart hvor han befinner seg nå. Han har i intervjuer benektet å ha gjort noe galt.

Den 70 år gamle tidligere presidenten har sagt at han kommer tilbake til Peru på betingelse av at han får en rettferdig rettssak.

