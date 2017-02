Polens statsminister fortsatt på sykehus etter påkjørsel

Statsministeren ble brakt til sykehus i et helikopter, til tross for at hun ifølge en lege kun pådro seg lettere skader. Tilstanden hennes ble lørdag beskrevet som "stabil".

Ifølge talsmannen hennes, Rafal Bochenek, blir hun værende på sykehuset for en grundigere undersøkelse. Han kan ikke si om hun kommer til å delta på det ukentlige regjeringsmøtet tirsdag, men han framholder at hun kan utføre sine oppgaver som statsminister selv om hun er innlagt.

Szydlo skal selv ha blitt bedt om å bli brakt til sykehus.

Påkjørt av annen bil

Ulykken skjedde da en personbil kjørte inn i statsministerens limousin i hjembyen Oswiecim utenfor Krakow fredag kveld. Szydlos bil kjørte inn i et tre etter påkjørselen.

Bochenek bekrefter at Szydlo ble fraktet 350 kilometer til et sykehus. Legen Andrzej Jakubowski, som har undersøkt Szydlo, sier hun er ved bevissthet og at tilstanden er stabil. Hun har fått noen skader, opplyser han.

Meldingene står i kontrast til uttalelser som partifelle og partileder i Pis Jaroslaw Kaczynski kom med i en tale fredag:

– Jeg må åpne med den triste nyheten at det har vært en bilulykke der statsminister og to sikkerhetsansatte er alvorlig skadd. Vi er med deg, Beata. Vi er overbevist om at etter et kort sykehusopphold vil du være med oss igjen og lede regjeringen.

Nikkedukke?

Kritikere av regjeringen mener at det i realiteten er Kaczynski som har styrt landet siden det nasjonalistiske høyrepartiet Pis vant valget høsten 2015. Analytikere mener at Beata Szydlo har fungert som regjeringens moderate ansikt utad, mens Kaczynski har kunnet styre i bakgrunnen. Han er kjent for å være en frittalende og innvandringskritisk høyrepopulist.

Polens innenriksminister har etter bilulykken innkalt til krisemøte med ledelsen for regjeringens sikkerhetsavdeling, som har ansvaret for å passe på Szydlo og andre ledere. Det er også innledet en etterforskning etter ulykken.

