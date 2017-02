137 drept under politistreik i Brasil

Streiken har nå pågått i over en uke og har lammet infrastruktur som skoler, helsesentre, forretninger og offentlig transport. Så langt er 137 personer rapportert omkommet i opptøyer og plyndring i Espirito Santo, primært i delstatshovedstaden Vitoria.

Ikke streikerett

Politiet i Brasil er per definisjon en del av militæret og har ikke rett til å streike. Måten å omgå dette på er at familiemedlemmer blokkerer inngangen til arbeidsplassen deres, så de ikke får gått på jobb. Likevel truet myndighetene med å saksøke 700 ansatte i politiet for opprør. Fredag inngikk de lokale myndighetene og representanter for de streikende en avtale, der politibetjentene skulle tilbake i jobb fra lørdag morgen mot at de ikke ville bli utsatt for disiplinære tiltak som følge av streiken. Det ser ut til at avtalen har gått i vasken, ettersom familiemedlemmer og andre fremdeles blokkerer politiets lokaler mange steder og de ansatte der ikke er tilbake i jobb. Myndighetene hevder at rundt 600 politifolk er tilbake på jobb.

Justisminister Raul Jungmann bekrefter at situasjonen ikke er tilbake til normalen ennå.

– Men siden militæret kom til har plyndringen stanset og færre personer er drept.

Frykter smitteeffekt

I mellomtiden patruljerer nærmere 3.000 soldater gatene i et forsøk på å få kontroll på det som beskrives som fullstendig kaos.

Det streikende politiet i delstaten krever høyere lønninger, midt i en situasjon med økonomisk nedtur i Brasil, der særlig det offentlige har stramme budsjetter. Mange delstater sliter med å tilby grunnleggende tjenester innen helse, utdanning og sikkerhet.

Espirito Santo ligger ved kysten nord for Rio de Janeiro. Myndighetene frykter at streik og kaos vil spre seg til flere stater, hvorav flere ikke betaler sine offentlig ansatte i tide. En av statene med størst gjeld er i dag Rio de Janeiro, der det går rykter om at en politistreik er i emning, knapt tre uker før årets karneval med tilreisende fra hele verden.

Fredag ble det rapportert streiketendenser ved noen av politistasjonene i Rio de Janeiro, men myndighetene sier at 95 prosent av staben var på jobb som normalt, og lørdag var etter sigende alle ansatte tilbake.

