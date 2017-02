Israels president hardt ut mot ny bosettingslov

Den såkalte "reguleringsloven" ble vedtatt av den israelske nasjonalforsamlingen i forrige uke. Nå melder den israelske avisen Haaretz at presidenten gikk hardt ut mot loven to dager senere.

– Israel har vedtatt folkeretten. Den tillater ikke at et land som handler i tråd med den, å tvinge sine lover til å gjelde i territorier som det ikke har suverenitet over. Det vil føre et juridisk kaos og til at Israel blir ansett som en apartheidstat, noe den ikke er, sa Rivlin under et møte i forrige uke, ifølge avisen.

Loven gjør det mulig for Israel å ekspropriere privat, palestinsk eiendom på den okkuperte Vestbredden der det er bygd israelske bosetninger og utposter. Det betyr ikke at eiendomsretten blir overført til bosetterne, men de palestinske eierne mister retten til å kreve eierskap over områdene "inntil det er funnet en diplomatisk løsning på statusen til territoriene". Territoriene er en henvisning til de palestinske områdene.

I den samme talen uttrykte Rivlin motstand mot en ny lov som vil åpne for at nasjonalforsamlingen setter til side kjennelser i høyesterett. En slik lov vil kunne bli nødvendig for å få godkjent "reguleringsloven" i tilfelle høyesterett kommer fram til at den er lovstridig.

